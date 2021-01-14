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В России выбрали самый необычный памятник

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Россияне назвали самым необычным памятником страны скульптуру тувинской письменности, расположенную в музее-заповеднике «Белдир-Кежии» в Республике Тыва. Об этом свидетельствуют итоги голосования, проведенного сервисом для поездок и путешествий «Туту.ру». Они есть в распоряжении «Известий».

Своими силами: необычные частные музеи в регионах России
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Самый необычный памятник выбирали в рамках конкурса «скульпТУТУра». В финальном голосовании приняли участие более 143 тыс. человек.

Памятник тувинской письменности выбрали своим фаворитом 21,99% россиян. На втором месте оказалась скульптура «Свидание» в Курске с 21,21%, третье место занял установленный в городе Ноябрьске «Комар — хранитель Сибири» с 14,21%.

В рейтинг также вошли памятник «Йошкин кот» в Йошкар-Оле (11,29%), скульптура «Терминатор» в Глазове (7,03%), памятник дворнику в Якутске (6,17%) и другие.

Все участники конкурса вошли в 3D-энциклопедию необычных памятников России. Организаторы отправятся в победивший регион и вручат администрации памятный кубок, созданный из узнаваемых фрагментов всех 100 конкурсантов.

В ноябре 2020 года в России выбрали самые красивые деревни. В их числе оказалась деревня Изборск в Псковской области.

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