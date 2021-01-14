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Airbnb отменил бронирования жилья в Вашингтоне до инаугурации

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Airbnb отменил все бронирования жилья в Вашингтоне. В столице не получится отдохнуть на следующей неделе. Сервис намерен обеспечить безопасность до инаугурации, передает телеканал «Известия». Тем, кто успел сделать заказ, вернут деньги. При этом потери возместят и хозяевам квартир и домов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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