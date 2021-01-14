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В Москве стартовала вакцинация домашних животных от бешенства

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Вакцинация домашних животных от бешенства началась в Москве. Об этом в четверг, 14 января, агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

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Обстановку с этим заболеванием во многих регионах считают сложной, а риск его распространения растет с наступлением тепла

Бесплатная вакцинация домашних животных против бешенства началась во всех округах столицы. Сделать прививку своему питомцу в январе можно в 26 государственных ветеринарных клиниках и в 134 временных прививочных пунктах, где также работают ветеринарные специалисты. Всего в I квартале 2021 года будет работать 334 выездных прививочных пункта.

Вакцинация животных проводится отечественным препаратом «Рабикан». В Комитете ветеринарии Москвы напомнили, что отсутствие вакцинации или уклонение от нее является нарушением закона, за которое предусмотрена административная ответственность. По словам специалистов, больше всех к заболеванию восприимчивы кошки и рогатый скот, чуть меньше — собаки, овцы, козы, лошади и приматы, пишет «Москва 24».

Эксперты подчеркнули, что вирус передается через слюну при укусе или попадании слюны в рану. Помимо этого, вирус также может попасть в организм через слизистые и поврежденную кожу, на которую каким-то образом попала слюна.

Несоблюдение требований создает реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным и может явиться причиной заноса и возникновения бешенства на территории столицы.

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