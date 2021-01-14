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Дело возбудили из-за жестокого обращения с животными в Комсомольске-на-Амуре

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Уголовное дело возбудили в Комсомольске-на-Амуре по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщил СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в четверг, 14 января.

На улице Аллея Труда под деревянным настилом жила бездомная собака со щенками. В понедельник, 11 января, двое подростков подпалили настил, в результате чего щенки сгорели, а их мать убежала с подпаленной спиной.

Местные жители рассказали, что собаку назвали Пальмой. Они ухаживали за ней и кормили, а также утеплили жилище собаки. К весне они собирались раздать щенков, а собаку стерилизовать.

Подростков зафиксировали камеры видеонаблюдения. Их личности устанавливаются, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее 13 января сообщалось, что комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в регионах на предмет соблюдения закона об ответственном обращении с животными, который был принят два года назад.

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