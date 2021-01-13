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В Госдуме призвали Генпрокуратуру проверить факты жестокого обращения с животными

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Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в регионах на предмет соблюдения закона об ответственном обращении с животными, который был принят два года назад. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Владимир Бурматов.

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По его словам, в Госдуму поступают обращения граждан, содержащие сведения о массовых нарушениях данного закона в субъектах РФ. Во многих из них либо отсутствуют предусмотренные законодательством приюты для животных либо их недостаточно.

Кроме того, в части регионов действуют устаревшие нормы или в законодательные акты включены положения, противоречащие федеральным — например, указаны дополнительные основания для умерщвления бездомных собак и кошек.

Также органы государственной власти зачастую злоупотребляют положениями ветеринарных и санитарных правил по бешенству в целях применения негуманных методов.

Такая ситуация приводит к случаям жестоких расправ с животными в регионах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пес и ныне там: в регионах участились случаи отстрела бездомных собак

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