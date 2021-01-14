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Медсестра из «красной зоны» рассказала о ночных кошмарах и умирающих пациентах

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Медсестра из Великобритании Амира Шейх рассказала таблоиду The Mirror о работе в условиях пандемии коронавируса, признавшись, что из-за стресса не может спать.

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По словам 28-летней Шейх, она увидела огромное количество смертей во время пандемии, а мысли о больных и умерших не дают ей покоя.

«Мы на ногах по 13 или 14 часов в день, бегая вокруг пациентов. Я больше не могу спать, потому что меня мучают кошмары», — заявила медик.

По ее словам, в больничных палатах Великобритании царит «отчаяние и хаос».

«Чувствую себя настолько плохо, что не могу даже заставить себя выпить стакан воды», — посетовала медсестра.

Она призвала людей соблюдать ограничительные меры, введенные из-за пандемии. По ее словам, многие подхватили этот вирус и умерли, потому что другие не носили маски или общались со своими друзьями.

«Когда они поймут, что происходит на самом деле? Произойдет ли это, когда они потеряют любимого человека?» — задалась вопросом Шейх.

По данным портала Worldometer, за минувшие сутки в Великобритании от коронавируса скончались 1564 человека, что является антирекордом с начала пандемии, число заболевших выросло на 47 525.

За весь период эпидемии от COVID-19 погибли свыше 84,7 тыс. Всего в стране зафиксировали более 3,2 случаев этого вируса. Общее число выздоровевших составляет превышает 1,4 млн.

Лондон заявил об обнаружении новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 в середине декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам королевства подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности.

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