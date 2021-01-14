Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Пелоси подписала утвержденное конгрессом заключение по импичменту Трампа
Мир
Байден надеется на рассмотрение сенатом импичмента вместе с другими делами
Мир
В Китае зафиксировали первую за восемь месяцев смерть от коронавируса
Мир
Глава Twitter назвал блокировку аккаунта Трампа правильным решением
Общество
Мощный снегопад с метелью накрыл Москву
Мир
Snapchat в день инаугурации Байдена навсегда заблокирует аккаунт Трампа
Мир
Советница Трампа Хикс подала в отставку
Мир
Три модульных городка для миротворцев возвели в Нагорном Карабахе
Общество
Очаг африканской чумы свиней выявлен в Приморском крае

Число нападений на журналистов на Украине в 2020 году выросло почти на 3%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) зафиксировал 77 случаев нападения на сотрудников СМИ в стране в 2020 году. Об этом организация сообщила на своей странице в Facebook в среду, 13 января.

Отмечается, что число пострадавших сотрудников медиа еще больше — 101. Также в организации добавили, что в 2019 году уровень применения силы к журналистам составил 75 инцидентов, пострадали 86 человек.

В своем сообщении НСЖУ подчеркнуло, что профессию журналистов делает опасной системная безнаказанность за преступления в отношении работников СМИ и атмосфера вражды, разжигаемая публичными лицами.

16 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители СМИ на Украине продолжают подвергаться физическому насилию.

Захарова 1 декабря раскритиковала выдержку о свободе СМИ из доклада Еврокомиссии о ходе выполнения соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

В июне глава Национального союза журналистов страны Сергей Томиленко заявил, что с начала этого года на Украине зафиксировали 30 нападений на сотрудников СМИ. Нападения, по его словам, происходили в Запорожье, Львове, Харькове и Киеве.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021