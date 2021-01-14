Число нападений на журналистов на Украине в 2020 году выросло почти на 3%

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) зафиксировал 77 случаев нападения на сотрудников СМИ в стране в 2020 году. Об этом организация сообщила на своей странице в Facebook в среду, 13 января.

Отмечается, что число пострадавших сотрудников медиа еще больше — 101. Также в организации добавили, что в 2019 году уровень применения силы к журналистам составил 75 инцидентов, пострадали 86 человек.

В своем сообщении НСЖУ подчеркнуло, что профессию журналистов делает опасной системная безнаказанность за преступления в отношении работников СМИ и атмосфера вражды, разжигаемая публичными лицами.

16 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители СМИ на Украине продолжают подвергаться физическому насилию.

Захарова 1 декабря раскритиковала выдержку о свободе СМИ из доклада Еврокомиссии о ходе выполнения соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

В июне глава Национального союза журналистов страны Сергей Томиленко заявил, что с начала этого года на Украине зафиксировали 30 нападений на сотрудников СМИ. Нападения, по его словам, происходили в Запорожье, Львове, Харькове и Киеве.