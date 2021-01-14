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Очаг африканской чумы свиней выявлен в Приморском крае

Очаг африканской чумы свиней выявлен в Приморском крае

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Россельхознадзор по Приморскому краю и Сахалинской области обнаружил очаг африканской чумы свиней (АЧС) в Черниговском районе Приморья, хотя в конце прошлого года в крае были ликвидированы все очаги этого заболевания. Об этом в четверг, 14 января, сообщает «Интерфакс-Дальний Восток».

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«Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 13 января 2021 года выявлен случай заболевания вирусом АЧС в дикой природе на территории Черниговского района», — сообщила пресс-служба ведомства.

ДНК вируса АЧС была найдена в исследованном образце патологического материала, отобранного от трупа взрослого дикого кабана, найденного в лесу, за селом Горный Хутор.

С начала июня 2020 года на территории региона было зафиксировано 68 очагов АЧС, из них 46 в личных подсобных хозяйствах и 22 очага — среди диких кабанов. В личных подсобных хозяйствах, в очагах и первой угрожаемой зоне по АЧС было изъято почти 1,8 тыс. свиней. Животноводы получили компенсации, для этого из бюджета края было выделено более 16 млн рублей. В конце прошлого года власти Приморья сообщили о ликвидации всех очагов африканской чумы свиней в крае.

Вирус АЧС приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

12 января премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о разрешении изымать животных у местных жителей для ликвидации очагов африканской чумы свиней. Вирус был выявлен в середине декабря в Елабужском районе. Позже карантин был введен в 23 районах Татарстана в связи с возможным распространением заболевания.

В конце декабря новый очаг АЧС был обнаружен в Курской области. Вирус выявили на двух площадках свинокомплекса.

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