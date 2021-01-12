Животных будут изымать у жителей Татарстана из-за АЧС

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о разрешении изымать животных у местных жителей для ликвидации очагов африканской чумы свиней (АЧС). Документ опубликован на сайте правовой информации республики.

Вирус АЧС был выявлен в середине декабря в Елабужском районе. Позже карантин был введен в 23 районах Татарстана в связи с возможным распространением заболевания. По требованию Песошина был утвержден состав специальной комиссии, которая будет контролировать отчуждение животныъ, а также изъятие продукции животноводства в карантинных районах. Об этом пишет InKazan.ru.

Комплекс мероприятий по ликвидации очагов заболевания в республике продолжается.

В конце декабря новый очаг АЧС был обнаружен в Курской области. Вирус выявили на двух площадках свинокомплекса.