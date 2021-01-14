Протестующие в Брюсселе подожгли полицейский участок

В Брюсселе в среду, 13 января, разрешенный властями митинг на 100 человек против полицейского произвола перерос в столкновения с правоохранителями, в которых участвовали около 500 человек, передает телеканал «Известия».

Радикально настроенные участники беспорядков подожгли полицейский участок и забросали камнями силовиков. Также манифестанты повредили машину короля Филиппа.

Стражи порядка задержали более 70 человек.

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