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Спорт
«Бавария» проиграла клубу второй бундеслиги и вылетела из Кубка Германии

«Бавария» проиграла клубу второй бундеслиги и вылетела из Кубка Германии

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Мюнхенская «Бавария» в гостевом матче проиграла в серии пенальти клубу «Хольштайн Киль», выступающему во втором по силе дивизионе нацпервенства, в 1/16 финала Кубка Германии по футболу в среду, 13 января.

Матч закончился с основным счетом 2:2, в серии пенальти — 6:5. У «Баварии» голами отличились Гнабри (14-я минута) и Сане (47). У победителей отметились Бартельс (37) и Валь (90+5), пишет «Спорт-Экспресс».

Таким образом, в 1/8 Кубка Германии вышел «Хольштайн Киль», который на этой стадии сыграет с другим клубом из второй бундеслиги, «Дармштадтом».

17 декабря сообщалось, что нападающий немецкого футбольного клуба «Бавария» поляк Роберт Левандовский стал обладателем награды лучшему игроку года по версии ФИФА.

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