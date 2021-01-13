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Пожар в жилом доме в Хабаровске ликвидирован

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Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Хабаровске, где погибли пять человек. Об этом сообщила в среду, 13 января, пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Площадь пожара составила 10 кв. м.

«Пожар ликвидирован около 05:00 по местному времени (22:00 мск), его площадь составила 10 кв. м», — следует из сообщения.

В этот же день, 13 января, стало известно, что в многоквартирном доме на улице Белорусской в Хабаровске произошел пожар. Погибли пять человек, в том числе двое детей.

Причины и обстоятельства возгорания выясняются. По предварительной версии, причиной возгорания могло быть неосторожное обращение с огнем.

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