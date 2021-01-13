Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Хабаровске, сообщил 13 января телеканал РЕН ТВ.

Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Белорусской.

По имеющимся данным, среди погибших — двое детей.

Обстоятельства возгорания в доме выясняются.

На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее, 31 декабря прошлого года, сообщалось, что из-за пожара на электроподстанции в Хабаровском крае два села остались без электричества.

Уточнялось, что в обесточенных населенных пунктах проживает 361 человек. Над ними нависла угроза остаться без электричества в предновогоднюю ночь, когда в регионе прогнозировали сильные морозы.