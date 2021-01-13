Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»
Мир
Украина направит на космическую программу более $1 млрд
Мир
Джонсон выразил надежду на хорошие отношения Лондона и Пекина
Мир
Пелоси назвала Трампа опасным для США
Мир
Джонсон выразил обеспокоенность «бразильским» штаммом COVID-19
Мир
Байден хочет назначить сотрудницу АНБ советником по кибербезопасности
Общество
Пациенты больницы в Омске вернулись в здание после ликвидации пожара
Общество
Осужденный Шереметьев лишился полномочий депутата Мосгордумы
Мир
Глава минздрава Турции первым в стране привился от коронавируса

База для ядерных подводных роботов «Посейдон» будет готова в 2022 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Береговая база для ядерных подводных роботов «Посейдон» будет готова летом 2022 года. Заблаговременное создание базы позволит продлить срок службы данной техники, отмечают эксперты. Согласно техническому заданию на выполнение работ (имеется в распоряжении «Известий»), они должны быть завершены и сданы Министерству обороны в июне 2022 года.

Путь причала: Россия укрепляет главную военно-морскую базу Балтфлота
После окончания работ в Балтийске смогут обслуживать крупные корабли с крылатыми ракетами

Для «Посейдонов» строится база по хранению и обслуживанию, склады и мастерские, где их будут готовить к боевым дежурствам и пускам. К этому времени закончат строительство инфраструктуры для обслуживания и хранения этого нового стратегического оружия сдерживания. Испытания его первого носителя уже близятся к завершению.

Оборонное ведомство пока не сообщает, где будут базироваться подводные лодки, вооруженные морским роботизированным комплексом с ядерным двигателем «Посейдон». В конце прошлого года Минобороны заявило об успешном продвижении работ над комплексом. Экипаж первой субмарины-носителя уже начал практическое освоение нового оружия.

Герой России контр-адмирал Всеволод Хмыров заявил, что в советское время было обычным явлением, когда новый корабль приходил к месту приписки, а там ничего не было кроме наспех возведенного плавучего пирса. Эксперт добавил, что тогда практиковалась такая методика, когда сначала создавалась система, а потом уже думали о том, как ее обеспечить.

«Но на нынешнем этапе развития науки и технологий поступать таким образом уже нельзя», — добавил эксперт, отметив, что изделия, для которых сейчас строится инфраструктура — высокотехнологичные роботы, поддерживать которых в рабочем состоянии сложно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» после 0:00 14 января

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021