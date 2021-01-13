База для ядерных подводных роботов «Посейдон» будет готова в 2022 году
Береговая база для ядерных подводных роботов «Посейдон» будет готова летом 2022 года. Заблаговременное создание базы позволит продлить срок службы данной техники, отмечают эксперты. Согласно техническому заданию на выполнение работ (имеется в распоряжении «Известий»), они должны быть завершены и сданы Министерству обороны в июне 2022 года.
Для «Посейдонов» строится база по хранению и обслуживанию, склады и мастерские, где их будут готовить к боевым дежурствам и пускам. К этому времени закончат строительство инфраструктуры для обслуживания и хранения этого нового стратегического оружия сдерживания. Испытания его первого носителя уже близятся к завершению.
Оборонное ведомство пока не сообщает, где будут базироваться подводные лодки, вооруженные морским роботизированным комплексом с ядерным двигателем «Посейдон». В конце прошлого года Минобороны заявило об успешном продвижении работ над комплексом. Экипаж первой субмарины-носителя уже начал практическое освоение нового оружия.
Герой России контр-адмирал Всеволод Хмыров заявил, что в советское время было обычным явлением, когда новый корабль приходил к месту приписки, а там ничего не было кроме наспех возведенного плавучего пирса. Эксперт добавил, что тогда практиковалась такая методика, когда сначала создавалась система, а потом уже думали о том, как ее обеспечить.
«Но на нынешнем этапе развития науки и технологий поступать таким образом уже нельзя», — добавил эксперт, отметив, что изделия, для которых сейчас строится инфраструктура — высокотехнологичные роботы, поддерживать которых в рабочем состоянии сложно.
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