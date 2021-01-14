Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Турции началась вакцинация населения от коронавируса
Общество
Якутских школьников отправили на удаленку из-за 50-градусных морозов
Мир
На Украине резко увеличился суточный прирост новых случаев COVID-19
Общество
Большинство регионов России возобновили очные занятия в школах
Общество
Рособрнадзор заявил об отсутствии планов отменять ОГЭ
Политика
Мишустин поручил разработать проект по предупреждению заноса инфекций в Россию
Общество
В Москве стартовала вакцинация домашних животных от бешенства
Общество
В России в 2021 году усовершенствуют систему охраны лесов от пожаров
Общество
Большую часть ограничений из-за коронавируса в Москве продлили на неделю

В Aliexpress назвали самые популярные виды досуга россиян на новогодних праздниках

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аналитики платформы AliExpress и исследовательского агентства ResearchMe провели исследование, в котором названы наиболее популярные виды досуга среди россиян на новогодних праздниках. Результаты опроса оказались в распоряжении «Известий».

Праздничный стоп: россияне на 9% сократили траты перед Новым годом
Продажи подарков, украшений и продуктов к столу перешли в интернет

В исследовании приняли участие 1809 россиян.

Больше всего времени респонденты провели за просмотром телепередач и онлайн-серфингом. В интернете опрошенные чаще всего просматривали социальные сети, смотрели фильмы, а также читали новостные онлайн-ресурсы.

45% россиян предпочли выспаться во время каникул, однако половина призналась, что работали или учились на праздниках. При этом среди работающих и учащихся больше половины были мужчины.

Популярностью также пользовался такой вид досуга, как зимняя рыбалка. Эксперты платформы отмечают, что это может быть связано с тем, что во время рыбалки сохраняется социальная дистанция.

Также на новогодних праздниках вырос спрос на ежедневники и органайзеры, их оборот вырос в пять раз.

31% россиян во время праздников потратили на семейный досуг от шести до 10 тыс. рублей, треть заявила, что потраченные средства на выходных не превысили 5 тыс. рублей. 23% респондентов признались, что выделили на праздники до 20 тыс. рублей.

В конце декабря сервис быстрого поиска работы и сотрудников Worki совместно с ResearchMe выяснил, что 15% респондентов выйдут на работу в новогоднюю ночь.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021