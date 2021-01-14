В Aliexpress назвали самые популярные виды досуга россиян на новогодних праздниках

Аналитики платформы AliExpress и исследовательского агентства ResearchMe провели исследование, в котором названы наиболее популярные виды досуга среди россиян на новогодних праздниках. Результаты опроса оказались в распоряжении «Известий».

В исследовании приняли участие 1809 россиян.

Больше всего времени респонденты провели за просмотром телепередач и онлайн-серфингом. В интернете опрошенные чаще всего просматривали социальные сети, смотрели фильмы, а также читали новостные онлайн-ресурсы.

45% россиян предпочли выспаться во время каникул, однако половина призналась, что работали или учились на праздниках. При этом среди работающих и учащихся больше половины были мужчины.

Популярностью также пользовался такой вид досуга, как зимняя рыбалка. Эксперты платформы отмечают, что это может быть связано с тем, что во время рыбалки сохраняется социальная дистанция.

Также на новогодних праздниках вырос спрос на ежедневники и органайзеры, их оборот вырос в пять раз.

31% россиян во время праздников потратили на семейный досуг от шести до 10 тыс. рублей, треть заявила, что потраченные средства на выходных не превысили 5 тыс. рублей. 23% респондентов признались, что выделили на праздники до 20 тыс. рублей.

В конце декабря сервис быстрого поиска работы и сотрудников Worki совместно с ResearchMe выяснил, что 15% респондентов выйдут на работу в новогоднюю ночь.