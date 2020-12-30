Аналитики назвали профессии работающих в Новый год россиян

Сервис быстрого поиска работы и сотрудников Worki совместно с исследовательской компанией ResearchMe выяснил, что 15% респондентов выйдут на работу в новогоднюю ночь. Соответствующими результатами опроса аналитики поделились с «Известиями» в четверг, 30 декабря.

Кроме того, 39% участников опроса планируют выйти на работу с 4 января. В основном работать в праздник собираются менеджеры по продажам, продавцы-кассиры, администраторы магазинов, водители, логисты, кондукторы, полицейские, сотрудники МЧС и работники коммунальных служб.

Большинство работающих в ночь на 1 января объяснили, что именно на это время пришлась их смена. Вместе с тем 17% респондентов указали, что им приятно осознавать, что в новогоднюю ночь они могут помочь людям.

Всего 14% опрошенных, преимущественно это мужчины от 25 до 34 лет, заинтересованы в том, что в праздники плата за работу увеличена.

Отмечается, что большая часть работающих в новогоднюю ночь планирует позвонить семье и друзьям по видеосвязи, а также обменяться с коллегами символическими подарками.

Накануне сервис «Работа.ру» выяснил, что продавцы, курьеры и медработники станут самыми востребованными профессиями у россиян в новогодние праздники.

В декабре аналитики сервиса по поиску работы Headhunter выяснили, какие специалисты могут рассчитывать на самую высокую зарплату в преддверии Нового года. Самые высокие денежные выплаты предлагают организации Москвы. В частности, генеральный директор проектного института может рассчитывать на зарплату до 1 млн рублей в месяц.