Украина направит на космическую программу более $1 млрд

Правительство Украины утвердило в среду, 13 января, концепцию общегосударственной космической программы на 2021–2025 годы, на ее реализацию планируют потратить примерно 30 млрд гривен ($1,06 млрд). Решение об этом было одобрено членами кабинета министров на заседании, которое транслировали местные телеканалы.

Государство выделит на реализацию космической программы половину указанной выше суммы. При реализации программы будет создано до двух тысяч новых рабочих мест.

Целью концепции является обеспечение эффективности использования космического потенциала и повышение его влияния для решения актуальных задач развития общества, обеспечение реализации интересов государства в сфере обороны и нацбезопасности.

На основе концепции должен быть разработан законопроект «Об утверждении общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021–2025 годы». При реализации программы Киев намерен создать и развить спутниковую группировку космического наблюдения, развивать телекоммуникационные системы с использованием геостационарных и низкоорбитальных систем спутниковой связи и вещания, создать собственные наземные системы координатно-временного и навигационного обеспечения.

6 декабря министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский назвал позором то, что страна не может запустить собственный спутник. Он подчеркнул, что спутники есть даже у некоторых государств Африки, а «космическая держава» Украина со времени распада СССР не запустила ни одного.