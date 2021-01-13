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Украина направит на космическую программу более $1 млрд

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Правительство Украины утвердило в среду, 13 января, концепцию общегосударственной космической программы на 2021–2025 годы, на ее реализацию планируют потратить примерно 30 млрд гривен ($1,06 млрд). Решение об этом было одобрено членами кабинета министров на заседании, которое транслировали местные телеканалы.

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Государство выделит на реализацию космической программы половину указанной выше суммы. При реализации программы будет создано до двух тысяч новых рабочих мест.

Целью концепции является обеспечение эффективности использования космического потенциала и повышение его влияния для решения актуальных задач развития общества, обеспечение реализации интересов государства в сфере обороны и нацбезопасности.

На основе концепции должен быть разработан законопроект «Об утверждении общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021–2025 годы». При реализации программы Киев намерен создать и развить спутниковую группировку космического наблюдения, развивать телекоммуникационные системы с использованием геостационарных и низкоорбитальных систем спутниковой связи и вещания, создать собственные наземные системы координатно-временного и навигационного обеспечения.

6 декабря министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский назвал позором то, что страна не может запустить собственный спутник. Он подчеркнул, что спутники есть даже у некоторых государств Африки, а «космическая держава» Украина со времени распада СССР не запустила ни одного.

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