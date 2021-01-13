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Очевидцы сообщили о крупном пожаре в Пермском крае

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Очевидцы сообщили о крупном пожаре в Пермском крае. Видео опубликовано 13 января в Telegram-канале «СоленыУши».

На кадрах, снятых очевидцами, видно клубы густого черного дыма.

Возгорание якобы произошло в районе города Гремячинска или Добрянки. Перед этим некоторые жители слышали хлопок.

По свидетельствам очевидцев, чувствовался также сильный запах гари.

Позднее на портале Properm.ru появилась информация из пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» о том, что источником дыма является не чрезвычайное происшествие, а плановые работы.

«В Добрянском районе Пермского края <...> на выведенном из эксплуатации участке трубопровода Чашкино – Каменный Лог ЦДНГ-11 происходила разрядка попутного нефтяного газа. Это стандартный технологический процесс», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обилие густого черного дыма обусловлено низкой температурой и составом газа.

Экологии и жителям Прикамья ничего не угрожает, добавили в компании.

Ранее в этот день крупный пожар произошел в здании склада в Приморье. Общая площадь возгорания составила 300 кв. м. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. В тушении были задействованы 39 человек и семь единиц техники. Причины возникновения огня устанавливаются.

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