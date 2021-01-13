Крупный пожар произошел на территории склада в Приморье

В Артемовском горокруге (Приморский край) произошел крупный пожар в здании склада, расположенного в селе Угловое. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморью.

Информация о возгорании поступила в ведомство в среду, 13 января, в 10:32 по местному времени. На одной из улиц загорелся трехэтажный склад, пишет РИА «Восток-Медиа».

Пожарные прибыли через 10 минут. Открытое горение удалось ликвидировать еще через 20 минут.

Общая площадь возгорания составила 300 кв. м. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

В тушении были задействованы 39 человек и семь единиц техники. Причины возникновения огня устанавливаются.

Ночью 13 января пожарные ликвидировали открытое горение на складе вторсырья на территории промышленной площадки в Екатеринбурге. Склад загорелся вечером во вторник. Огонь распространился на площади 1,2 тыс. кв. м.