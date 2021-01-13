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Водный маршрут по шхерам Ладожского озера появится в Ленобласти

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В рамках российско-финского туристического проекта в Приозерске (Ленинградская область) появится исторический водный маршрут по шхерам Ладожского озера — «Корела — Асиланйоки — Куркийоки» и скальные экотропы. В пресс-службе правительства региона сообщили, что к реализации проекта приступят в этом году.

Планируется воссоздать средневековую лодку, подготовить туристическую карту с описанием достопримечательностей и обустроить стоянки для кемпинга и рыбалок. В рамках тура путешественников ожидают пленэры, концерты и этнографические реконструкции на ключевых направлениях маршрута, передает телеканал «78». В следующей части проекта на Ястребином озере появятся новые экологические тропы.

Напомним, в Ленинградской области присвоен новый статус сразу трем городам, где сохранились исторические достопримечательности. Это Ивангород, Новая Ладога и Шлиссельбург. Ранее бюджет на благоустройство малых городов Ленобласти увеличили до 10 млрд рублей.

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