Водный маршрут по шхерам Ладожского озера появится в Ленобласти

В рамках российско-финского туристического проекта в Приозерске (Ленинградская область) появится исторический водный маршрут по шхерам Ладожского озера — «Корела — Асиланйоки — Куркийоки» и скальные экотропы. В пресс-службе правительства региона сообщили, что к реализации проекта приступят в этом году.

Планируется воссоздать средневековую лодку, подготовить туристическую карту с описанием достопримечательностей и обустроить стоянки для кемпинга и рыбалок. В рамках тура путешественников ожидают пленэры, концерты и этнографические реконструкции на ключевых направлениях маршрута, передает телеканал «78». В следующей части проекта на Ястребином озере появятся новые экологические тропы.

Напомним, в Ленинградской области присвоен новый статус сразу трем городам, где сохранились исторические достопримечательности. Это Ивангород, Новая Ладога и Шлиссельбург. Ранее бюджет на благоустройство малых городов Ленобласти увеличили до 10 млрд рублей.