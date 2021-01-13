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Пациентов эвакуировали из-за пожара в омской больнице

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Пожар произошел в больнице в Омске, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 13 января, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Инцидент произошел в Октябрьском округе города в доме № 73 по 5-й Кордной улице. По данным спасателей, сработала сигнализация и получено подтверждение о задымлении в здании МСЧ № 9.

Работники МЧС провели эвакуацию больных в соседний корпус. Позже пожар на площади 10 кв. м был ликвидирован.

Ранее в среду пожар произошел в частном доме в селе Тамбовка Большеглушицкого района, там обнаружили тела трех человек. Следственный комитет организовал проверку по данному факту.

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