Три человека погибли при пожаре в Самарской области

Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в частном доме в Самарской области. В сгоревшем помещении нашли тела трех человек.

Возгорание произошло в ночь на 13 января в селе Тамбовка Большеглушицкого района. По предварительным данным, причиной пожара стал перегрев печи. Об этом сообщает НИА «Самара».

После тушения в доме нашли тело женщины 1953 года рождения, ее погибшего сына 1988 года рождения и его сожительницы 1985 года рождения. По данному факту проводится доследственная проверка. Для установления точной причины возгорания, а также причины смерти жильцов назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в Новосибирской области, в результате которого пострадали пять детей и женщина 1992 года рождения. Потерпевшие смогли самостоятельно эвакуироваться через окно до прибытия пожарной охраны. Их госпитализировали с отравлением угарным газом. Пожар повредил стены и кровлю веранды.