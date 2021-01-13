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Курятник вместе с птицами сгорел в Биробиджане

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В Биробиджане (ЕАО) произошел пожар в недавно построенном курятнике, строение вместе с курами выгорело полностью. Об этом сообщает ИА EAOMedia в ГУ МЧС России по ЕАО.

По данным ведомства, информация о пожаре поступила утром 13 января. Горело строение на улице Садовой. При этом существовала реальная опасность распространения огня на другие постройки.

Погибших и пострадавших среди населения нет, куры погибли. В тушении были задействованы 11 человек и две единицы техники.

Как выяснилось, на потолке курятника была установлена новая отопительная панель. Эксперты полагают, что огонь возник из-за неправильной эксплуатации оборудования.

Ночью 13 января пожарные ликвидировали открытое горение на складе вторсырья на территории промышленной площадки в Екатеринбурге. Склад загорелся вечером во вторник. Огонь распространился на площади 1,2 тыс. кв. м.

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