Склад вторсырья загорелся в Екатеринбурге на площади 1,2 тыс. кв. м

Склад со вторсырьем загорелся в Екатеринбурге. Огонь распространился на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщила во вторник, 12 января, пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«В 22.37 (в 20.37 по мск) поступило сообщение о пожаре в ангаре на территории промышленной площадки по адресу: город Екатеринбург, улица Краснодарская, 13. По предварительной информации, горит склад со вторсырьем. Большая горючая загрузка способствует быстрому распространению огня. Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь быстро распространяется из-за размещения на складе горючих материалов. Из-за высокой температуры частично обрушилась кровля здания на площади 250 кв. м.

На месте пожара работают 66 человек личного состава, развернут оперативный штаб, задействованы 6 единиц техники. Кроме того, к горящему складу направлена передвижная лаборатория для контроля состояния воздуха.

Информации о пострадавших нет.

В это же день, 12 января, в Среднеуральске в Свердловской области загорелся ангар со смазочными материалами. Огонь распространился на площади 800 кв. м. Из здания смогли самостоятельно эвакуироваться пять человек. В результате пожара есть пострадавший. Мужчине оказана первая помощь. От госпитализации он отказался.