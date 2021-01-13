Два человека погибли при столкновении иномарки с грузовиком в Якутии

На Вилюйском тракте в Якутии столкнулись легковая иномарка и грузовик. Погибли мужчина и женщина, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе республиканского ГИБДД.

Авария произошла вечером во вторник, 12 января, на 36-м км Вилюйского тракта. По предварительным данным, 25-летний водитель Toyota Ist превысил скорость, нарушил дистанцию и врезался в большегруз Scania с прицепом под управлением 54-летнего мужчины.

В результате ДТП различные травмы получили два пассажира легковушки. 66-летняя женщина скончалась на месте, ее 65-летний спутник — в карете скорой помощи. Также пострадал управлявший машиной молодой человек, его госпитализировали.

Известно, что оба водителя в момент ДТП были трезвыми, за последний год к административной ответственности не привлекались. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.