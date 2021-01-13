Адвокат назвала дату оглашения приговора экс-главе Марий Эл Маркелову

Суд вынесет приговор бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, 8 февраля. Об этом в среду, 13 января, заявила «РИА Новости» адвокат Елена Вяткина.

«Оглашение приговора назначено на 10 часов утра 8 февраля в Нижегородском районном суде», ― рассказала она агентству.

Вяткина добавила, что в этот день в суде с последним словом выступили экс-министр сельского хозяйства республики Ираила Долгушева и гендиректор коммерческой структуры Наталья Кожанова, которые обвиняются в получении взятки, незаконном обороте оружия, посредничестве во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

«Кожанова и Долгушева вину не признали, как и Маркелов. Он выступал с последним словом еще в декабре», ― отметила адвокат.

Маркелов обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Ранее, 24 ноября 2020 года, адвокат Маркелова рассказал, что прокуратура запросила 17 лет колонии для бывшего главы Марий Эл, а для Кожановой и Долгушевой ― 10 лет и 4,5 года соответственно. 19 ноября Нижегородский районный суд продлил арест Маркелову до 2 марта 2021 года.

Маркелова задержали в апреле 2017 года, в том же месяце указом российского лидера Владимира Путина он был освобожден от занимаемой должности. В ноябре 2019 года районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.

Следствие полагает, что Маркелов получил от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша через доверенное лицо Наталью Кожанову взятку в размере более 235 млн рублей.

В свою очередь Долгушева предоставляла ложную информацию от ведомства республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку. Коммерсант скрылся и находится в розыске.