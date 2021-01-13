Netflix анонсировал свои главные кинопремьеры 2021 года

Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю. Сервис представил анонс своих главных премьер 2021 года, передает телеканал «Известия». Самые громкие названия:«Армия мертвецов» Зака Снайдера, «Рука Бога» Паоло Соррентино, «Не смотри вверх» Адама Маккея. В фильмах появятся такие звёзды Голливуда, как Леонардо ДиКаприо, Зендея, Галь Гадот, Райан Рейнольдс, Мэрил Стрип и Дуэйн Джонсон. За этот год Netflix намерен выпустить 70 новых фильмов.

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