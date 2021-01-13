Аккаунты подростков 13–15 лет в TikTok станут приватными

Cервис для создания коротких видео TikTok вводит ряд новых настроек безопасности, в том числе автоматически сделает аккаунты подростков от 13 до 15 лет приватными. Об этом сообщает пресс-служба компании в среду, 13 января.

«Сегодня TikTok объявляет о ряде изменений в предустановленных настройках конфиденциальности для пользователей младше 18 лет, которые помогут им в формировании осознанного подхода к публикации контента и коммуникации на платформе. С этого дня мы обновляем аккаунты всех пользователей в возрасте от 13 до 15 лет автоматически станут приватными», — отмечает пресс-служба.

Видео, размещенные в приватных аккаунтах, могут смотреть только одобренные пользователем подписчики.

Среди других автоматических настроек конфиденциальности для молодых пользователей теперь будут и ограничения комментирования роликов, созданных лицами младше 16 лет. Теперь они смогут самостоятельно определить, кто может оставлять комментарии под их видео, в том числе вообще ограничить такую возможность для всех.

В рамках обновленных настроек конфиденциальности создать дуэт можно только с видеороликами пользователей старше 16 лет. Теперь для аккаунтов пользователей в возрасте от 16 до 17 лет по умолчанию устанавливается возможность делать дуэты только с теми, кто находится в друзьях.

Кроме того, пользователи смогут скачивать на мобильные устройства только виде, созданные авторами старше 16 лет. Для пользователей от 16 до 17 лет возможность скачивания их видеороликов будет автоматически отключена, но они смогут включить ее в настройках.

Параметр «Предлагать вашу учетную запись другим» по умолчанию отключается для пользователей в возрасте 13–15 лет.

В TikTok указывают, что «активно работают над усилением безопасности пользователей» на своей платформе и «будут стремиться и дальше развивать свои политики и инструменты, тесно сотрудничать с экспертами в области обеспечения безопасности несовершеннолетних». Также компания планирует совершенствовать технологии модерации, чтобы приложение оставалось безопасным «для всех, кто хочет выразить себя и делиться своим творчеством».

В ноябре прошлого года TikTok расширил функции родительского контроля. «Семейные настройки» позволят отсеять комментаторов, чтобы избавить ребенка от нежелательного внимания. Теперь родители могут настроить профиль, но не получают полный доступ.