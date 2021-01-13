В Петербурге задержан подозреваемый в краже артефактов из РАН

В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении Российской академии наук. Грабителем оказался 23-летний безработный, который ранее уже сидел в тюрьме за кражу, сообщает телеканал «Известия». У мужчины изъяли 26 археологических находок. Исторические ценности были похищены из хранилища института на прошлой неделе. В тот же день в РАН произошло ещё одно ограбление. Из лаборатории вуза неизвестные украли компьютеры.

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