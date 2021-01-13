Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Первый этап сертификации «Спутника V» в ЕС запланирован на 19 января
Общество
В Москве еще 6870 человек вылечились от COVID-19 за сутки
Мир
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Греции
Общество
В ВОЗ отметили снижение числа новых случаев COVID-19 в России
Общество
МЧС предупредило о снежном циклоне в 10 районах Сахалина
Интернет
YouTube заморозил аккаунт Трампа на семь дней
Культура
Netflix пообещал еженедельно выпускать новые фильмы в 2021 году
Общество
В ряде районов Оренбургской области отменили занятия в школах из-за морозов
Мир
Четыре китайских корабля вошли в район спорных с Японией островов
Сюжет:

Заболевшего COVID-19 президента Армении госпитализировали

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Армении Армен Саркисян, у которого ранее подтвердился коронавирус, госпитализирован с двусторонней пневмонией. Об этом в среду, 13 января, сообщила пресс-служба армянского лидера.

Уважительная динамика: почему не стоит ждать скорого снятия ограничений
Ситуация с коронавирусом стабилизировалась в 61 субъекте, но расслабляться рано

«Президент Армен Саркисян, который заразился новым типом коронавируса и проходил лечение в домашних условиях, госпитализирован. <…> У президента Саркисяна есть типичные для этого состояния симптомы, в том числе высокая температура и двусторонняя пневмония», ― говорится в сообщении.

5 января стало известно, что у армянского лидера диагностировали COVID-19. По данным аппарата президента, Саркисян встретил Новый год в Лондоне с семьей и внуками. 3 января ему сделали операцию на ноге.

Позднее пресс-служба президентской администрации написала в Facebook, что у супруги лидера Армении Нуне Саркисян также подтвердился коронавирус.

8 января помощник Саркисяна Асмик Петросян рассказал, что течение COVID-19 у президента тяжелое, он переносит коронавирус с присущими симптомами.

Согласно данным Worldometer на 13 января, в Армении зафиксировано 163,1 тыс. случаев COVID-19, 2,9 тыс. человек скончались, 151,2 тыс. пациентов выздоровели.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021