Заболевшего COVID-19 президента Армении госпитализировали

Президент Армении Армен Саркисян, у которого ранее подтвердился коронавирус, госпитализирован с двусторонней пневмонией. Об этом в среду, 13 января, сообщила пресс-служба армянского лидера.

«Президент Армен Саркисян, который заразился новым типом коронавируса и проходил лечение в домашних условиях, госпитализирован. <…> У президента Саркисяна есть типичные для этого состояния симптомы, в том числе высокая температура и двусторонняя пневмония», ― говорится в сообщении.

5 января стало известно, что у армянского лидера диагностировали COVID-19. По данным аппарата президента, Саркисян встретил Новый год в Лондоне с семьей и внуками. 3 января ему сделали операцию на ноге.

Позднее пресс-служба президентской администрации написала в Facebook, что у супруги лидера Армении Нуне Саркисян также подтвердился коронавирус.

8 января помощник Саркисяна Асмик Петросян рассказал, что течение COVID-19 у президента тяжелое, он переносит коронавирус с присущими симптомами.

Согласно данным Worldometer на 13 января, в Армении зафиксировано 163,1 тыс. случаев COVID-19, 2,9 тыс. человек скончались, 151,2 тыс. пациентов выздоровели.