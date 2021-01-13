АвтоВАЗ сократил количество комплектаций для Lada Granta

Количество комплектаций Lada Granta с автоматизированной механической коробкой передач (АМТ или робот) постоянно снижается. Об этом 13 января сообщает портал «Цена Авто» со ссылкой на проведенный мониторинг.

Отмечается, что в сентябре 2020 года модель с АМТ лишилась комплектаций Comfort, Luxe, Luxe Prestige. В октябре из прайсов исчезли все комплектации с роботизированной коробкой для универсала и хетчбэка Lada Granta. Кроме того, учебная Granta потеряла комплектацию Classic с АМТ, а «заряженная» Lada Granta Drive Active — версию Comfort с «роботом».

В этом году АвтоВАЗ полностью прекратил поставки дилерам Lada Granta с АМТ. На сегодняшний день модель предлагается только с механической или полностью автоматической коробкой передач.

12 января сообщалось, что АвтоВАЗ выпустил первый обновленный автомобиль Lada Largus FL 2021 модельного года.