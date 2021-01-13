Рынок субаренды офисов в Москве увеличился из-за удаленки и пандемии

Рынок субаренды офисов в Москве вырос в полтора раза. Аналитики связывают тенденцию с введением удаленки. В 2020 году в столице появилось 76 тыс. кв. м субаренды офисов, сообщает телеканал «Известия». Только за последние три месяца предложение увеличилось вдвое. Общее предложение переуступок на конец года — 84 тыс. кв. м.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.