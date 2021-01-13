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Названы лучшие для построения карьеры города России

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Россияне назвали наиболее популярные в стране города для построения карьеры. Результаты опроса сервиса «Работа.ру» поступили в распоряжение «Известий» в среду, 13 января.

«Нам важно мотивировать людей учиться тому, что им нужно для работы, здесь и сейчас»
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В опросе участвовали 3,5 тыс. человек старше 18 лет во всех регионах.

Лучшим городом для этого 59% респондентов считают Москву, 32% — Санкт-Петербург.

Также в первую пятерку вошли Краснодар (27%), Сочи (24%) и Екатеринбург (23%).

Далее идут Казань (18%), Новосибирск (16%), Ростов-на-Дону (15%), Нижний Новгород (11%) и Самара (11%).

Каждый десятый участник опроса назвал самым перспективным городом для построения карьеры Хабаровск.

Считают перспективным строить карьеру в Красноярске 9% респондентов. В Воронеже — 5% и Челябинске — 4%. По 1% голосов отдали за Волгоград и Пермь.

Ранее, 4 января, «Работа.ру» обнародовал результаты опроса, согласно которым место работы в этом году готовы сменить 60% респондентов.

Более 50% опрошенных отметили, что для реализации целей исследуют рынок вакансий и выбирают из существующих наиболее подходящую для себя. Почти треть просто изучают новые профессии, 7% начали обучаться чему-то новому. Оставшиеся 11% пока не предпринимают никаких действий.

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