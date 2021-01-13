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Сборная США снялась с ЧМ по гандболу из-за вспышки COVID-19

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Сборная США по гандболу не будет выступать на чемпионате мира 2021 года среди мужских команд из-за вспышки COVID-19. Об этом во вторник, 12 января, сообщила пресс-служба Международной федерации гандбола (IHF).

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Положительные тесты на коронавирус получили 18 членов команды. Теперь место американской сборной в турнирной сетке займет национальная команда Швейцарии.

Американцы должны были сыграть в группе с командами Норвегии, Австрии и Франции. В первом матче сборная Швейцарии 14 января встретится с австрийцами.

Швейцария была номинирована в качестве второй запасной страны из-за того, что команда заняла 16-е место на ЕВРО-2020 среди мужчин.

Ранее с ЧМ по гандболу также из-за вспышки коронавируса в команде снялась сборная Чехии. Вместо нее выступать будет сборная Северной Македонии.

Чемпионат мира по гандболу пройдет в Египте с 13 по 31 января, пишет RT.

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