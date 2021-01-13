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В МЧС назвали возможную причину пожара в доме в Новосибирской области

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Причиной пожара в доме многодетной семьи в селе Михайловка Новосибирской области, в результате которого женщина и пятеро детей попали в реанимацию, могло стать короткое замыкание удлинителя на отапливаемой веранде. Об этом сообщил региональный главк МЧС в среду, 13 января.

В сообщении уточняется, что версия с коротким замыканием является основной, которую рассматривают дознаватели МЧС России. Работы по установлению причины продолжаются.

13 января сообщалось, что пятеро детей и женщина пострадали в результате пожара в жилом доме в Карасукском районе Новосибирской области. Они были госпитализированы в Карасукскую ЦРБ с отравлением угарным газом. Сейчас они находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое.

Как пишет «Газета.ру», губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. К ним была направлена бригада врачей из Новосибирска.

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