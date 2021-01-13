Прямой эфир
Мир
Пенс выступил против отстранения Трампа по 25-й поправке
Мир
Американская контрразведка обвинила Россию и Китай в попытках повлиять на выборы
Мир
Регулятор США направит экспертов в Индонезию для расследования крушения Boeing
Экономика
Госдеп уведомил компании Европы о риске санкций из-за «Северного потока – 2»
Происшествия
Пятеро детей и женщина пострадали при пожаре в Новосибирской области
Общество
Уголовное дело возбудили после падения льда на туристов на Камчатке
Мир
Мексика может одобрить использование вакцины «Спутник V» в ближайшие дни
Экономика
Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $57 за баррель впервые с 24 февраля
Мир
В Европарламенте обеспокоились слухами об исчезновении Джека Ма

Пятеро детей и женщина пострадали при пожаре в Новосибирской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пятеро детей и женщина пострадали в результате пожара в жилом доме в Карасукском районе Новосибирской области в ночь на среду, 13 января. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По информации ведомства, женщина 1992 года рождения и пять детей смогли эвакуироваться через окно дома самостоятельно до прибытия пожарной охраны.

Они были госпитализированы в Карасукскую ЦРБ с отравлением угарным газом. Сейчас они находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое.

Также сообщается, что площадь пожара составила 10 кв. м. прибывшие на место происшествия специалисты локализовали возгорание в течение двух минут. Пожар повредил стены и кровлю веранды.

Отмечается, что губернатор региона Андрей Травников поручил минздраву Новосибирской области направить в больницу бригаду врачей Новосибирской областной клинической больницы, чтобы оценить состояние пострадавших и оказать им помощь. В случае необходимости семью госпитализируют в Новосибирск.

12 января в Москве три человека пострадали в результате пожара в хостеле «Луна». Отмечается, что инцидент произошел в гостинице на Волгоградском проспекте. Из загоревшегося хостела спасатели эвакуировали 15 человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021