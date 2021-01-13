Пятеро детей и женщина пострадали при пожаре в Новосибирской области

Пятеро детей и женщина пострадали в результате пожара в жилом доме в Карасукском районе Новосибирской области в ночь на среду, 13 января. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По информации ведомства, женщина 1992 года рождения и пять детей смогли эвакуироваться через окно дома самостоятельно до прибытия пожарной охраны.

Они были госпитализированы в Карасукскую ЦРБ с отравлением угарным газом. Сейчас они находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое.

Также сообщается, что площадь пожара составила 10 кв. м. прибывшие на место происшествия специалисты локализовали возгорание в течение двух минут. Пожар повредил стены и кровлю веранды.

Отмечается, что губернатор региона Андрей Травников поручил минздраву Новосибирской области направить в больницу бригаду врачей Новосибирской областной клинической больницы, чтобы оценить состояние пострадавших и оказать им помощь. В случае необходимости семью госпитализируют в Новосибирск.

12 января в Москве три человека пострадали в результате пожара в хостеле «Луна». Отмечается, что инцидент произошел в гостинице на Волгоградском проспекте. Из загоревшегося хостела спасатели эвакуировали 15 человек.