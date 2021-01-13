Четыре китайских корабля вошли в район спорных с Японией островов

Четыре корабля Управления морской охраны Китая в пятницу, 13 января, в рамках регулярного патрулирования вошли в акваторию островов Дяоюйдао/Сенкаку, представляющих предмет территориального спора между Пекином и Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайское Государственное океанографическое управление.

Управление морской охраны появилось в ходе реорганизации Государственного океанографического управления КНР. На него возложены функции: службы надзора на море, сил береговой охраны министерства общественной безопасности, службы рыбоохраны министерства сельского хозяйства и формирования по борьбе с контрабандой при Главном таможенном управлении Китая.

Напряженная ситуация в районе спорных островов сохраняется с середины прошлого года. Обострение произошло в сентябре, когда японское правительство «национализировало» их. Ранее 22 июня городская ассамблея японского города Исигаки решила добавить название «Сенкаку» к имени административного района, охватывающего группу спорных островов в Восточно-Китайском море. В Пекине, оспаривающем эти территории и именующем их на свой лад Дяоюйдао, восприняли решение о переименовании как попытку Токио зацементировать свои права на острова.

Незадолго до голосования в Исигаки МИД КНР обнародовал заявление, в котором напомнил, что острова Дяоюйдао «неотъемлемая территория Китая», и призвал соседа придерживаться «духа консенсуса из четырех принципов», на которых Пекин и Токио сошлись в 2014 году. Один из них гласил: Япония, контролирующая острова Сенкаку/Дяоюйдао с 1972 года, признает, что суверенитет над островами оспаривается.