Tesla «увидела» человека на пустом кладбище

Оснащенный встроенной функцией автопилота автомобиль Tesla «увидел» силуэт человека на пустом кладбище. Ролик опубликовал пользователь Twitter Ovidiu Maciuc во вторник, 12 января.

Tesla collision avoidance system detecting an invisible human/entity at the cemetery. Excuse me but wtf @elonmusk ? pic.twitter.com/VcANAzH1uh — Ovidiu Maciuc (@OMaciuc) January 12, 2021

На опубликованном видео владельца полуавтономной машины видно, что бортовой компьютер определил и показал стоящий рядом с машиной силуэт. Затем система предотвращения столкновений показала, что силуэт двинулся в противоположную от машины сторону и исчез. Сам водитель же уверяет, что находился на кладбище один, и даже демонстрирует это на записи.

Ролик вызвал интерес у пользователей микроблога. Кроме очевидной ошибки компьютера они высказали версию, что технологии, наконец, добрались-таки до потустороннего мира. Комментаторы предложили автору вернуться на то же место и вновь попробовать «увидеть» призрака. Он ответил, что уже думал об этом, но пока ему немного страшно, отмечает телеканал «360».

Представители Tesla пока никак не прокомментировали видеоролик.

2 января сообщалось, что компания Tesla не выполнила свой план на 2020 год по доставке покупателям электромобилей всего на 450 машин. Всего за год компании удалось реализовать 499 550 машин. При этом в четвертом квартале 2020 года Tesla побила предыдущий рекорд, отгрузив более 180 тыс. электрокаров против 139 тыс. в третьем квартале.