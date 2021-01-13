Sоnу перенесла премьеру фильма «Морбиус» с Джаредом Лето

Компания Sony перенесла премьеру ленты «Морбиус», главную роль в которой сыграл американский актер и музыкант Джаред Лето. Об этом сообщило издание The Variety.

Премьера была намечена на 18 марта 2021 года. По словам представителей студии, новой датой премьеры назначили 8 октября. Причиной переноса называется пандемия коронавируса. Предположительно, к осени ситуация с распространением COVID-19 в мире нормализуется, и люди смогут вновь ходить в кинотеатры, пишет REGNUM.

Сюжет фильма строится вокруг ученого Майкла Морбиуса с редким заболеванием крови, который рискует умереть каждый день. Герой отправляется в жилище летучих мышей, где существа его кусают. После этого он превращается в монстра с нечеловеческой силой, отмечает телеканал «360».

Режиссером картины, основанной на комиксах Marvel, выступил Дэниел Эспиноза, сценаристами стали Мэтт Сазама и Берк Шарплесс. Помимо Джареда Лето в фильме снимались Мэтт Смит, Джаред Харрис и Тайриз Гибсон.

Морбиус является известным врагом Человека-паука из арсенала персонажей Marvel от Sony. Фильмы «Человек-паук» с участием Тома Холланда связаны с кинематографической вселенной Marvel, принадлежащей Disney. Sony же пытается запустить свой собственный взаимосвязанный мир комиксов с антигероем Лето и Веномом, инопланетным симбиотом в исполнении Тома Харди. Продолжение фильма о нем под названием «Веном: Да будет Карнаж» выйдет 25 июня 2021 года, однако перенос премьеры «Морбиуса» может изменить сроки.