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Sоnу перенесла премьеру фильма «Морбиус» с Джаредом Лето

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Компания Sony перенесла премьеру ленты «Морбиус», главную роль в которой сыграл американский актер и музыкант Джаред Лето. Об этом сообщило издание The Variety.

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Премьера была намечена на 18 марта 2021 года. По словам представителей студии, новой датой премьеры назначили 8 октября. Причиной переноса называется пандемия коронавируса. Предположительно, к осени ситуация с распространением COVID-19 в мире нормализуется, и люди смогут вновь ходить в кинотеатры, пишет REGNUM.

Сюжет фильма строится вокруг ученого Майкла Морбиуса с редким заболеванием крови, который рискует умереть каждый день. Герой отправляется в жилище летучих мышей, где существа его кусают. После этого он превращается в монстра с нечеловеческой силой, отмечает телеканал «360».

Режиссером картины, основанной на комиксах Marvel, выступил Дэниел Эспиноза, сценаристами стали Мэтт Сазама и Берк Шарплесс. Помимо Джареда Лето в фильме снимались Мэтт Смит, Джаред Харрис и Тайриз Гибсон.

Морбиус является известным врагом Человека-паука из арсенала персонажей Marvel от Sony. Фильмы «Человек-паук» с участием Тома Холланда связаны с кинематографической вселенной Marvel, принадлежащей Disney. Sony же пытается запустить свой собственный взаимосвязанный мир комиксов с антигероем Лето и Веномом, инопланетным симбиотом в исполнении Тома Харди. Продолжение фильма о нем под названием «Веном: Да будет Карнаж» выйдет 25 июня 2021 года, однако перенос премьеры «Морбиуса» может изменить сроки.

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