В Москве умер актер Денис Карасев

В своей квартире в центре Москвы скончался российский актер театра и кино Денис Карасев. Об этом в среду, 13 января, сообщил РЕН ТВ.

По информации телеканала, 57-летнему актеру стало плохо и по предварительным данным, он умер от сердечной недостаточности. Прибывшие медики не смогли ему помочь.

Карасев известен по ролям в фильмах и сериалах «Сволочи», «Дальнобойщики», «Мы из будущего 2» и многих других.

7 января на 78 году жизни скончался народный артист России Валерий Хлевинский Причина смерти не уточняется. Актера похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Артист известен по ролям в фильмах «Большая перемена», «Вечный зов», «Вся королевская рать».