В МХТ имени Чехова простились с актером Валерием Хлевинским

В Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова завершилась церемония прощания с народным артистом России Валерием Хлевинским. Его проводили в последний путь аплодисментами 11 января.

Проститься с актером пришли его родные, коллеги, а также поклонники творчества. Среди присутствовавших на церемонии: худрук — директор МХТ Сергей Женовач, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий, народные артисты России Михаил Пореченков и Сергей Гармаш.

Во время прощания на большом экране показывали кадры из спектаклей с участием Хлевинского, пишет РИАМО.

«Мы говорим, что уходят мастера, уходит целое поколение. Мы говорим о том, что это люди другой эпохи, у которых можно было учиться. Тяжело и жалко, ведь уходят настоящие учителя», — приводит слова Пореченкова телеканал «Звезда».

Актер также выразил соболезнования родным и близким Хлевинского.

Валерий Хлевинский скончался 7 января, ему было 77 лет. Причина смерти не уточняется. Актера похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Артист известен по ролям в фильмах «Большая перемена», «Вечный зов», «Вся королевская рать».