Спасатели нашли мертвым одного из двух провалившихся под лед мотоциклистов

Спасатели МЧС обнаружили мертвым одного из мотоциклистов, которые вместе с транспортом провалились под лед на озере Байкал. Второго мужчину удалось спасти. Об этом во вторник, 12 января, сообщило «Федеральное агентство новостей».

Инцидент произошел ранее в этот день в районе мыса Зундук. Мотоцикл с двумя людьми ушел под лед. Им удалось выбраться, но вскоре из-за тяжелой намокшей одежды они вновь пошли ко дну.

Прибывшие спасатели сумели спасти одного мужчину. Он выжил, ему оказали необходимую медицинскую помощь. Параллельно велись поиски второго мужчины. Его тело обнаружили в 600 м от места провала, пишет НСН. Он скончался в результате переохлаждения.

Как отмечает сайт kp.ru, глубина на месте провала составляет 50 м, а толщина льда всего 2–3 см. Спасатели напомнили, что ледовая обстановка на Байкале неустойчивая и толщина льда в большинстве районов опасна для выхода на него.

В тот же день спасатели получили сообщение о провале в проливе Малое Море на озере Байкал автомобиля с шестью людьми. Им удалось выбраться, но машина ушла под воду. Медицинская помощь потребовалась одной пассажирке. В отношении водителя ведется проверка.