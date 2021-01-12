Двое мужчин катались на мотоцикле по Байкалу и провалились под лед

Мотоцикл с двумя мужчинами ушел под лед на Байкале. Одного удалось найти живым, поиски второго продолжаются.

Как сообщает ИА IrkutskMedia, в диспетчерскую спасательной службы позвонил мужчина и сообщил, что он с товарищем провалился под лед, катаясь на мотоцикле. Обоим удалось выбраться из воды, и сейчас они находятся в районе мыса Зундук.

Спасатели выехали в район происшествия, но место провала найти не смогли. В этом месте толщина льда составляет 2–3 см, а глубина — 50 м. Позже они обнаружили одного пострадавшего, а второго не нашли. Сейчас его поиски продолжаются.

Также 12 января спасатели получили сообщение о провале в проливе Малое Море на озере Байкал автомобиля с шестью людьми. Им удалось выбраться, но машина ушла под воду.

Выяснилось, что семья приехала отдыхать на Байкал из Орла. Хозяин гостевого дома предложил провести экскурсию по льду озера. Но в районе мыса Уюга автомобиль провалился под лед. Медицинская помощь потребовалась одной пассажирке. В отношении водителя ведется проверка.