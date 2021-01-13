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ДТП с восемью машинами произошло на Ставрополье

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В Ставропольском крае произошло ДТП с участием восьми автомобилей, есть пострадавшие. Об этом во вторник, 12 января, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

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Авария произошла на 283-м км трассы «Кавказ» в Андроповском районе вечером того же дня. Столкнулись восемь автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. По данным краевого ГИБДД, столкнулись автомобили ВАЗ-2109, «Лада Калина», ВАЗ-2110, два грузовых автомобиля и грузовая «Газель».

В результате ДТП есть пострадавшие. По данным РЕН ТВ, пострадали четыре человека, по информации отдела пропаганды безопасности дорожного движения — двое. Пострадавших госпитализировали в больницу Невинномысска, отмечает НСН.

Из-за аварии частично оказалось затруднено движение по трассе, оно осуществлялось по одной полосе. Полностью движение на участке ограничено не было, уточняет сайт kp.ru.

Причиной ДТП называется недостаточная видимость и мокрое состояние дорожного покрытия, пишет ТАСС. В течение дня в регионе шел дождь со снегом, на дорогах образовалась гололедица, туман, отмечает телеканал «Звезда».

12 января сообщалось, что три человека пострадали в массовом ДТП с автобусом в Томске. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «ПАЗ», а также автомобилем Toyota. Пострадали водители иномарок и пассажир Nissan.

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