Twitter после бана Трампа возмутился блокировкой соцсетей в Уганде

Американская социальная сеть Twitter отреагировала на сообщения о блокировке соцсетей и мессенджеров в Уганде, «решительно осудив» подобные действия.

Ранее агентство France Presse сообщило, что власти Уганды за два дня до президентских выборов приказали интернет-провайдерам заблокировать доступ в социальные сети.

«Мы решительно осуждаем отключения интернета — они чрезвычайно вредны, нарушают основные права человека и принципы #OpenInternet», — говорится в заявлении Twitter.

При этом соцсеть сообщила, что ранее на этой неделе приостановила действие ряда аккаунтов, «нацеленных» на выборы в Уганде. За несколько дней до выборов в Уганде Facebook, по данным местных СМИ, заблокировал свыше 50 аккаунтов, связанных с правящей партией Национальное движение сопротивления (NRM).

Ранее Twitter навсегда заморозил учетную запись действующего президента США Дональда Трампа в связи «с риском дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что президентские выборы в стране были сфальсифицированы.