Нидерланды продлили строгий карантин из-за COVID-19 до 9 февраля

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во вторник, 12 декабря, во время пресс-конференции сообщил о продлении режима всеобщей изоляции в стране до 9 февраля. Информация об этом размещена на сайте Нидерландской телерадиовещательной корпорации.

«Нам пришлось принять решение о продлении локдауна на три недели — до вторника, 9 февраля», — отметил он.

Однако Рютте не исключил, что с 25 января в стране могут открыться детские сады и начальные школы. Кроме того, он обратился к гражданам с просьбой по-прежнему воздерживаться от поездок за рубеж до марта.

Почти полный локдаун в Нидерландах был введен 15 декабря на период до 19 января. В стране не работают все магазины, за исключением продовольственных.

Также запрет на деятельность коснулся ресторанов, кафе, музеев, театров, парков аттракционов, зоопарков, казино, саун, бассейнов, спортзалов и салонов красоты. Помимо этого, все учебные заведения были переведены на дистанционный режим работы.

По данным портала Worldometer на 12 января, в Нидерландах зафиксировано более 883 тыс. случаев COVID-19. Скончались свыше 12,6 тыс. человек.