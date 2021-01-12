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Напавший на полицейских в Москве мужчина ранее ранил себя ножом

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Мужчина, который напал на полицейских в московской квартире после того, как правоохранители прибыли туда по вызову медиков, перед этим ранил себя ножом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России во вторник, 12 января.

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По информации пресс-службы, сообщение о нападении мужчины на медиков в московской квартире поступило в 18:40. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские. Мужчина попытался напасть на правоохранителей и в целом вел себя агрессивно, при этом в руке у него все время был нож, которым ранее он нанес себе ранение головы.

По данным РЕН ТВ, мужчина угрожал убийством не только работникам скорой помощи, но и собственной матери. Медиков вызвали жильцы дома. Однако, увидев врачей скорой помощи, мужчина повел себя агрессивно. Медики были вынуждены вызвать полицию.

К приезду стражей порядка дебошир уже стоял с ножом рядом с собственной матерью. Полицейские просили мужчину успокоиться, но он стал угрожать ножом и им. При этом мужчина выкрикивал угрозы убийством. Тогда сотрудники полиции вынуждены были применить табельное оружие, чтобы защитить людей.

Предупредительный выстрел полицейский произвел в пол. Другая пуля поразила ему плечо и шею. Мужчина на месте была оказана медицинская помощь, однако он скончался.

Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что напавший на правоохранителей мужчина страдал психическим расстройством и алкогольной зависимостью.

Ранее 12 января сообщалось, что в одной из московских квартир вооруженный ножом мужчина напал на полицейских, нападавший ликвидирован, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Мужчине назначат психолого-психиатрическую экспертизу посмертно. Расследование по уголовному делу продолжается.

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