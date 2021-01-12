Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Косачев назвал «помощь» Британии по Крыму политическим проектом
Мир
Поездку Помпео в Европу отменили для обеспечения передачи власти Байдену
Мир
Трамп назвал ситуацию с импичментом опасной для США
Мир
Эрдоган зарегистрировался в мессенджере Telegram
Мир
Сенаторов предупредили о штурме Капитолия во время инаугурации Байдена
Общество
СК начал проверку из-за массового отравления детей в Буйнакске
Мир
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии
Происшествия
Склад вторсырья загорелся в Екатеринбурге на площади 1,2 тыс. кв. м
Мир
Нидерланды продлили строгий карантин из-за COVID-19 до 9 февраля

Экономист спрогнозировал сроки дефолта на Украине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2020 году на Украине были подготовлены все условия для финансово-экономической катастрофы, которая может наступить в текущем году. Об этом заявил директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин 12 января.

В глубоком транше: для чего на Украине начала работать миссия МВФ
В Киеве мечтают о кредитах, но требования фонда выполнять не хотят

«В 2021-м Украину накроет «девятый вал». Тем более в новом году ей придется вернуть более $25 млрд долгов — почти 70% доходной части бюджета», — приводит слова Соскина издание «Главред».

По мнению экономиста, большие заимствования, которые Украина берет под 10–12%, приведут страну к банкротству, а монетарная и экономическая политика являются неэффективными и ошибочными. Соскин уверен, что «власть просто оттянула дефолт».

Он также раскритиковал курс нацбанка страны на беспрецедентное увеличение наличной массы в обращении. По словам Соскина, такая политика является «безумием», которое спровоцирует инфляцию на фоне падения ВВП Украины.

4 января экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что стране в 2021 году придется отдавать значительную часть доходов на обслуживание внешних долгов. Он отметил, что бюджет Украины на 2021 год принят с большим дефицитом — 5,5% ВВП, в то время как по международным нормативам приемлемым является дефицит до 3%.

По его словам, два транша кредитов МВФ по $700 млн, которые Украина не смогла получить в 2020 году, скорее всего, будут предоставлены в начале 2021-го. Они тоже пойдут на финансирование дефицита госбюджета.

Министр финансов Украины Сергей Марченко 21 декабря заявил, что оснований для дефолта на стране нет. Он призвал не употреблять слово «дефолт», добавив, что у Киева есть стратегия, согласно которой страна должна отказаться от денежных заимствований.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021