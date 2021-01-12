Экономист спрогнозировал сроки дефолта на Украине

В 2020 году на Украине были подготовлены все условия для финансово-экономической катастрофы, которая может наступить в текущем году. Об этом заявил директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин 12 января.

«В 2021-м Украину накроет «девятый вал». Тем более в новом году ей придется вернуть более $25 млрд долгов — почти 70% доходной части бюджета», — приводит слова Соскина издание «Главред».

По мнению экономиста, большие заимствования, которые Украина берет под 10–12%, приведут страну к банкротству, а монетарная и экономическая политика являются неэффективными и ошибочными. Соскин уверен, что «власть просто оттянула дефолт».

Он также раскритиковал курс нацбанка страны на беспрецедентное увеличение наличной массы в обращении. По словам Соскина, такая политика является «безумием», которое спровоцирует инфляцию на фоне падения ВВП Украины.

4 января экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что стране в 2021 году придется отдавать значительную часть доходов на обслуживание внешних долгов. Он отметил, что бюджет Украины на 2021 год принят с большим дефицитом — 5,5% ВВП, в то время как по международным нормативам приемлемым является дефицит до 3%.

По его словам, два транша кредитов МВФ по $700 млн, которые Украина не смогла получить в 2020 году, скорее всего, будут предоставлены в начале 2021-го. Они тоже пойдут на финансирование дефицита госбюджета.

Министр финансов Украины Сергей Марченко 21 декабря заявил, что оснований для дефолта на стране нет. Он призвал не употреблять слово «дефолт», добавив, что у Киева есть стратегия, согласно которой страна должна отказаться от денежных заимствований.