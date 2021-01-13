Четверть российских компаний планируют внедрить технологии ИИ в ближайшие годы

Четверть (24%) российских компаний планируют внедрить в свою работу технологии искусственного интеллекта в ближайшие два-три года. Данные следуют из совместного исследования аналитического агентства TAdviser, Huawei и технологической компании «Техносерв», которое есть у «Известий».

Согласно исследованию, 38% опрошенных учитывают санкционные риски, выбирая платформу для работы с искусственным интеллектом из-за своей специфики, в том числе отраслевой принадлежности, структуры собственности и акционеров. Более четверти респондентов также планируют в будущем учитывать эти риски при выборе платформы для работы с ИИ.

В 2020 году 52% респондентов увеличили бюджет на внедрение и работу с ИИ на 10–20%. Как объяснили исследователи, увеличивают инвестиции в работу с ИИ те, кто уже получил положительный эффект от использования технологий.

Главный редактор TAdviser Александр Левашов прогнозирует, что в ближайшие два-три года расходы бизнеса на внедрение искусственного интеллекта могут вырасти более чем на 50%.

Искусственный интеллект с 2020 года используют в работе уже две трети (68%) российских компаний крупного и верхнего сегмента среднего бизнеса. Технологии применяются в разных сферах: банковской, ритейле, промышленности, телекоме. Искусственный интеллект позволяет оптимизировать работу с клиентами, наладить бизнес-процессы и производства.

В исследовании приняли участие представители 50 российских компаний из разных сфер, которые входят в топ-500 по выручке.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» 13 января.