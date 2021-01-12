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Четверть месячной нормы осадков выпадет за 1 день в Подмосковье

Четверть месячной нормы осадков выпадет за 1 день в Подмосковье

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За один день в Москве и Подмосковье может выпасть до четверти январской нормы осадков. За этим последуют экстремальные морозы.

Сильный снегопад с метелью придет регион вместе с активным средиземноморским циклоном. Как пишет портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на синоптиков, в столице выпадет до 10 мм осадков, а снежный покров достигнет 30 см.

На юге Московской области осадки будут более сильными. Местами там выпадет до 15 мм снега. Во время последующего за этим похолодания столбики термометров будут опускаться до -27 градусов. Не исключены сильный ветер и гололедица.

12 января сообщалось, что погодные аномалии ожидаются во всех центральных регионах России и на юге Западной Сибири. Вплоть до 21 января температура будет на 7–10 градусов ниже нормы.

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